Браузер Opera со встроенным Ethereum-кошельком стал доступен для устройств на iOS

Разработчики браузера Opera со встроенным кошельком для криптовалюты Ethereum и нативной поддержкой интернета на базе блокчейна Web 3.0 объявили о выпуске новой версии продукта, которая теперь поддерживает устройства на iOS.
Как сообщают в компании, как и версия для Android-устройств, браузер Opera Touch для iOS дает возможность взаимодействовать с децентрализованными приложениями (DApp) на блокчейне Ethereum, а также поддерживает все токены стандарта ERC-20.
Также кошелек поддерживает токены стандарта ERC-721, используемого при создании цифровых предметов коллекционирования, например, CryptoKitties.
Opera интегрировала Ethereum-кошелек в десктопную версию браузера в августе 2018 года. В декабре был представлен браузер для Android, а в апреле этого года вышла новая десктопная версия с поддержкой Web 3.0.
Кроме того, в планах разработчиков добавление поддержки TRON и других криптовалют.
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