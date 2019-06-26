Mitsubishi возрождает культовую модель Lancer Evolution

Японская марка планирует возродить культовую модель Lancer Evolution на базе нового поколения французского хэтчбека Renault Megane RS.

Возможно, появится даже гибридный вариант спортивного автомобиля, сообщает Motor1.

В конце 2015 года Mitsubishi сделала прощальную версию Lancer Evolution — исполнение Final Edition. Новых модификаций модели не ожидалось и вообще не планировалось делать поколение культовой машины, но сейчас ситуация, похоже, поменялась.

Ссылаясь на нераскрытые «японские источники», Autocar утверждает, что 11-е поколение Lancer Evolution появится после выхода новой генерации Renault Megane RS. Именно французский хэтчбек и станет основой для японской модели.

Сейчас Megane RS Trophy и Megane RS Trophy-R оснащаются 300-сильным 1,8-литровым турбомотором, но внедрение мягкого 48-вольтового гибрида в новом двигателе вместе с увеличением объема до 2 литров должно повысить отдачу агрегата до 350 л.с. Машину построят на платформе CMF-C/D F4, которая уже в базовом варианте будет оснащена полным приводом.

Добавим, в 2017 году компания Mitsubishi уже принимала решение возродить серию Evolution — под таким названием планировали выпустить электрический кроссовер. Концепт автомобиля получил название e-Evolution и был представлен на автосалоне в Токио.

Прототип получил футуристический дизайн, большие колесные диски, светодиодную оптику, камеры вместо боковых зеркал и ручки дверей, скрытые в стойках кузова. Однако, дальше концепта дело не пошло.