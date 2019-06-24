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Сколько в Киеве пользователей карты киевлянина

Сколько в Киеве пользователей карты киевлянина

С начала 2019 года количество держателей муниципальной карты киевлянина увеличилось на 47 962 человека.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, отмечается на сайте КГГА.

«Мы постоянно работаем над расширением функционала карты киевлянина. Например, недавно обновлена ​​программа «Лекарства по «Карте киевлянина». Изменения, которые были внесены в программу, расширили перечень наименований лекарственных средств, которые можно приобрести в аптеках коммунального предприятия «Фармация» со значительной скидкой», – отметила Марина Хонда.

Согласно статистической информации «Ощадбанка», 1 января этого года в Киеве насчитывалось 619 820 держателей карты киевлянина, а по состоянию на 23 июня их уже 667 782.

Наибольший прирост наблюдается в карт с пакетом «Социальный». Это связано с монетизацией субсидий и расширением функциональности карт. Также увеличился процент активных карт от действующей эмиссии.

Кто может получить карту:

  • Те, кто официально работает в Киеве,
  • Имеют льготы и выплаты из городского бюджета.

Как можно получить карту?

1. Подать заявку в банк участника проекта – АО «Ощадбанк».
2. Предоставить пакет документов: паспорт, идентификационный код, документы, подтверждающие право на получение карты, документ о предоставлении льгот (при наличии).

Какие еще функции выполняет «Муниципальная «Карта киевлянина»

  • можно записать ребенка в детский сад,
  • встать в электронную очередь,
  • перейти на страницу «Общественного бюджета» Киева,
  • перейти на страницу электронных петиций Киевсовета,
  • оплачивать коммунальные услуги,
  • зарегистрировать собственного домашнего любимца в реестре домашних животных.
По материалам Finance.UA
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