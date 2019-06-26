iPhone научат распознавать кошек и собак на фото

В iOS 13 появилась новая функция VNAnimalDetector, позволяющая распознавать животных на фотографиях.

Для этого Apple сильно прокачала машинное обучение и компьютерное зрение. Новая «фича» является частью инфраструктуры Apple Vision, которая предоставляет разработчикам инструменты для распознавания изображений, и они не предназначены для конечных пользователей.

Главное отличие от прошлого распознавания — операционка научилась искать животных на уже имеющихся фотографиях с людьми. Кошки и собаки будут выделяться прямоугольником. И если раньше разработчикам приходилось писать тонну строчек кода для встраивания нового инструмента в свои приложения, то теперь достаточно всего четырёх строчек.

Напомним, ранее сообщалось, что iPhone хотят использовать вместо паспортов.