iPhone научат распознавать кошек и собак на фото

В iOS 13 появилась новая функция VNAnimalDetector, позволяющая распознавать животных на фотографиях.
Для этого Apple сильно прокачала машинное обучение и компьютерное зрение. Новая «фича» является частью инфраструктуры Apple Vision, которая предоставляет разработчикам инструменты для распознавания изображений, и они не предназначены для конечных пользователей.
Главное отличие от прошлого распознавания — операционка научилась искать животных на уже имеющихся фотографиях с людьми. Кошки и собаки будут выделяться прямоугольником. И если раньше разработчикам приходилось писать тонну строчек кода для встраивания нового инструмента в свои приложения, то теперь достаточно всего четырёх строчек.
Напомним, ранее сообщалось, что iPhone хотят использовать вместо паспортов.
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