Microsoft добавила в OneDrive двухфакторную авторизацию

Microsoft добавила функцию двухфакторной авторизации под названием Personal Vault в свой облачный сервис OneDrive.

Она представляет собой отдельную область в облачном хранилище, для авторизации в которой можно использовать отпечаток пальца, PIN-код или пароль из текстового сообщения или электронной почты. Данные из Personal Vault будут синхронизироваться на всех устройствах пользователя.

Первой Personal Vault заработает у пользователей из Австралии, Новой Зеландии и Канады. В других странах обещают запустить функцию до конца этого года.