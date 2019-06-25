Microsoft добавила в OneDrive двухфакторную авторизацию

Microsoft добавила функцию двухфакторной авторизации под названием Personal Vault в свой облачный сервис OneDrive.
Она представляет собой отдельную область в облачном хранилище, для авторизации в которой можно использовать отпечаток пальца, PIN-код или пароль из текстового сообщения или электронной почты. Данные из Personal Vault будут синхронизироваться на всех устройствах пользователя.
Первой Personal Vault заработает у пользователей из Австралии, Новой Зеландии и Канады. В других странах обещают запустить функцию до конца этого года.
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