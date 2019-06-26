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Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествий

Обнародовали рейтинг лучших машин для путешествий

Международная компания Carprice, предоставляющая сервис по безопасной продаже б/у автомобилей через онлайн-аукцион, провела исследование.

Эксперты организации составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

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Критерии, по которым оценивались машины: надежность двигателя, трансмиссии и других важных узлов автомобиля. Возраст исследованных машин – от 3 до 5 лет. Премиальные модели не в исследовании не участвовали.

Лучшие автомобили для путешествий:

1. Mazda 3 (4,95 балла).
2. Toyota RAV4 четвертого поколения (4,93 балла).
3. Рестайлинговый Suzuki SX4 первого поколения (4,93 балла).
4. Suzuki SX4 второго поколения (4,92 балла).
5. Toyota Corolla XI (4,92 балла).

Худшие авто для путешествий:

1. Daewoo Matiz первого поколения (3,39 балла).
2. Skoda Fabia II (4 балла).
3. Citroen Berlingo II (4 балла).

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По материалам Центр транспортных стратегий
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