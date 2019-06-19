Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Виртуальный банк Koto получил лицензию финансового регулятора Великобритании.

Об этом сообщил сооснователь проекта Monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

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“У нашей команды произошло важнейшее событие. Мы получили финансовую лицензию от британского регулятора FCA. Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – написал он.

Вскоре произойдет тестовый запуск проекта. “Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – сообщил Дмитрий Дубилет.

По его словам, над получением этой лицензии компания работала последние полтора года.

“Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности. Получить финансовую лицензию в Британии — это очень сложный и долгий проект”, – уверяет он.

Инвестиции под этот проект планируется привлечь от венчурных фондов и других потенциальных инвесторов. Планируется выход и в другие страны.