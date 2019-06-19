Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Виртуальный банк Koto получил лицензию финансового регулятора Великобритании.
Об этом сообщил сооснователь проекта Monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.
Читайте также: Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank
“У нашей команды произошло важнейшее событие. Мы получили финансовую лицензию от британского регулятора FCA. Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – написал он.
Вскоре произойдет тестовый запуск проекта. “Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – сообщил Дмитрий Дубилет.
По его словам, над получением этой лицензии компания работала последние полтора года.
“Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности. Получить финансовую лицензию в Британии — это очень сложный и долгий проект”, – уверяет он.
Инвестиции под этот проект планируется привлечь от венчурных фондов и других потенциальных инвесторов. Планируется выход и в другие страны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Стало известно, какую зарплату получил Зеленский за первый месяц президентстваВчера, 18:30 - 1766 10
Данилишин рассказал, как можно существенно увеличить ВВПВчера, 21:00 - 2273 10
Основатель Viber готов помочь Украине создать "государство в смартфоне"2 ч. назад - 525 5
Правительство вводит программу «Честная платежка»3 ч. назад - 1210 5
В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривенВчера, 17:05 - 2816 4
Microsoft выпустила первую предварительную версию Windows Terminal для Windows 10Вчера, 22:00 - 3854
В WhatsApp появилось долгожданное обновление12 ч. назад - 3450
Ученые открыли невиданный ранее тип пластикового загрязнения16 ч. назад - 3208 2
Эксперты рассказали о новшествах для желающих взять кредит6 ч. назад - 2973
В Нацбанке оценили риск инфляции из-за купюр в 1000 гривенВчера, 17:05 - 2816 4
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5GОколо часа назад - 26
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)Вчера, 10:10 - 2630
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службыПозавчера, 12:10 - 3200
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22055 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 4624 1