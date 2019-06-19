0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 243 0

Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Основатели monobank получили финансовую лицензию в Великобритании

Виртуальный банк Koto получил лицензию финансового регулятора Великобритании.

Об этом сообщил сооснователь проекта Monobank Дмитрий Дубилет в своем Telegram-канале.

Читайте также: Такого нет ни у кого: Гороховский рассказал о динамическом CVC2 для карт monobank

“У нашей команды произошло важнейшее событие. Мы получили финансовую лицензию от британского регулятора FCA. Теперь мы можем запустить Koto (наш аналог monobank) в Британии. Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – написал он.

Вскоре произойдет тестовый запуск проекта. “Сейчас мы делаем финальные приготовления и в течение нескольких недель будем запускаться в бета-версии”, – сообщил Дмитрий Дубилет.

По его словам, над получением этой лицензии компания работала последние полтора года.

“Британские власти под микроскопом изучали нашу репутацию, наш продукт, наши технологии, системы ИТ-безопасности. Получить финансовую лицензию в Британии — это очень сложный и долгий проект”, – уверяет он.

Инвестиции под этот проект планируется привлечь от венчурных фондов и других потенциальных инвесторов. Планируется выход и в другие страны.

Заказать карту monobank на Finance.ua

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:monobank
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.