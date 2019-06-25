Создан военный бронеавтомобиль, способный ездить боком

Французская компания Arquus, которая принадлежит Volvo, создала новый бронеавтомобиль Scarabee («Жук»). Главная его особенность – возможность движения боком.

Высота Scarabee составляет 1,8 м, а ширина – 4,6 м. Каждое его колесо способно двигаться в любом направлении. Именно поэтому он может даже разворачиваться на одном месте и передвигаться боком. Возможно, это пригодится ему во время боевых действий. Его также можно будет сбрасывать с высоты до 4 метров без парашюта: он рассчитан на такие нагрузки. Для этого броневик закрепляют на специальной платформе.

При желании управлять этим бронеавтомобилем можно дистанционно. У него также неплохая степень защиты водителя и экипажа.

Scarabee оснащается электромотором и дизельным двигателем. Его максимальная скорость – 120 км/ч. Неплохой показатель для машины, которая весит 6,6 тонны.