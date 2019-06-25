Создан военный бронеавтомобиль, способный ездить боком

Французская компания Arquus, которая принадлежит Volvo, создала новый бронеавтомобиль Scarabee («Жук»). Главная его особенность – возможность движения боком.
Высота Scarabee составляет 1,8 м, а ширина – 4,6 м. Каждое его колесо способно двигаться в любом направлении. Именно поэтому он может даже разворачиваться на одном месте и передвигаться боком. Возможно, это пригодится ему во время боевых действий. Его также можно будет сбрасывать с высоты до 4 метров без парашюта: он рассчитан на такие нагрузки. Для этого броневик закрепляют на специальной платформе.
При желании управлять этим бронеавтомобилем можно дистанционно. У него также неплохая степень защиты водителя и экипажа.
Scarabee оснащается электромотором и дизельным двигателем. Его максимальная скорость – 120 км/ч. Неплохой показатель для машины, которая весит 6,6 тонны.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Джордж Сорос и другие миллиардеры предложили ввести налог на богатство в СШАПозавчера, 23:30 - 915 5
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)Вчера, 13:00 - 40126 2
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3756 1
На аукционе продадут уникальный кемпер PorscheВчера, 02:00 - 1056 1
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведенияВчера, 14:00 - 10763 1
Что будет с бумажными гривнами (инфографика)Вчера, 13:00 - 40126 2
Владельцев электромобилей с июля ждут нововведенияВчера, 14:00 - 10763 1
Плюсы и минусы семи электромобилей, лучших в своем сегментеВчера, 11:00 - 9587 1
В Украине разрешат не посещать школу: какие нововведения ждут учащихсяВчера, 10:03 - 7041
Самый практичный городской электромобильВчера, 17:07 - 3003
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 326
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 3755 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 3717
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 22896 27
Во Вьетнаме выпустили первые автомобили собственного бренда VinFast (фото)19.06.2019, 12:10 - 5267 1