Инвестируем в климатическую систему: в чем выгоды?

Почему климатизация крупных объектов недвижимости является обязательным условием успешной эксплуатации, и в чем выгоды от такой инвестиции? Мнение эксперта климатического рынка.

Для постройки и оснащения крупных объектов недвижимости требуется немалый объем инвестиций, и каждый владелец хочет, чтобы эти вложения окупились быстрее. Сегодня ни один ТРЦ или БЦ не может обойтись без климатической системы, для них особенно актуальна бесперебойная работа оборудования, ведь ежедневно тут проходят большие потоки людей. Создавая комфортные условия для посетителей круглый год, владельцы и девелоперы существенно повышают статус своих объектов. Более того, наличие современной климатической системы может быть весомым аргументом повышения арендных ставок.

Эксперты климатического рынка обращают внимание на следующие ключевые условия возврата инвестиций от приобретения климатической техники: система должна быть современной, качественной и энергоэффективной.

«Климатическая система обязательно должна быть энергоэффективной, ведь затраты на электроэнергию, необходимую для работы оборудования, которое используют для кондиционирования, вентиляции, отопления и ГВС, занимают от 50% всех затрат для офисных центров и от 70% – для гостиниц и ТРЦ. Система кондиционирования не работает круглый год на 100%, поэтому она должна быть рассчитана на реальную нагрузку в условиях определенного климата. То есть, нужно учитывать не номинальную, а сезонную энергоэффективность», – отмечает Владимир Степура, директор компании «Ликонд» , официального дистрибьютора DAIKIN в Украине.

Под сезонной энергоэффективностью подразумевается эффективность работы климатического оборудования как с учетом конкретной климатической зоны, так и с учётом реальной загрузки оборудования на протяжении всего календарного года. На данный момент, максимальные показатели сезонной энергоэффективности (SEER и SCOP) имеет техника ТМ DAIKIN.

Ведущие производители постоянно внедряют новые технологии, повышающие энергоэффективность, например, компрессоры и двигатели с инверторным управлением, тепловые насосы, более совершенные и безопасные хладагенты (R32), также улучшается конструкция компрессоров, вентиляторов и т.д. Все это позволяет увеличить энергоэффективность и экономить на эксплуатационных затратах.

Специалисты отмечают, что для оснащения крупных объектов недвижимости чаще всего используют системы чиллер-фанкойл или мультизональные системы (VRV).

«Мультизональные системы имеют преимущества перед системой чиллер-фанкойл. С этими системами можно обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию, они быстрее проектируются, монтируются и требуют минимального сервиса во процессе эксплуатации. К тому же, они энергоэффективны и компактны», – отмечает Владимир Степура.

Что касается качества оборудования, то на практике это означает надежность и длительную работу. Но при этом, специалисты акцентируют внимание на правильном монтаже и эксплуатации.

«Качественная техника редко выходит из строя, количество поломок минимально, а значит – такая техника позволит избежать затрат, связанных с возможными ремонтами оборудования. Но не стоит экономить на сервисном обслуживании – ведь от правильной эксплуатации и своевременного обслуживания во многом зависит долговечность техники», – говорит Владимир Степура.

Эксперт советует всегда обращать внимание на опыт работы монтажных организаций, на квалификацию персонала, наличие и сроки поставки запчастей и т.д., чтобы быть уверенным в долгосрочной работе системы. И тогда вложенные инвестиции будут полностью оправданы.