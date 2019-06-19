Кличко сообщил, вырастут ли цены на проезд в метро

Столичная власть не планирует в ближайший год повышать стоимость проезда в Киевском метрополитене.
Об этом “сказал”: https://glavcom.ua/kyiv/publications/vitaliy-klichko-hochu-zasteregti-novogo-prezidenta-vid-krokiv-yaki-robiv-u-stolici-yanukovich-603674.html мэр Киева Виталий Кличко в интервью «Главкому».
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“В ближайший год не планируем. Мы очень надеемся, что гривна не упадет, но хочу напомнить, что проезд в киевском метро является одним из самых дешевых в мире, и это не секрет. И у нас, к сожалению, транспортная отрасль является дотационной”, – сказал Кличко.
В то же время мэр Киева отметил, что в Киеве продолжаются работы по строительству Подольско-Воскресенского моста.
“Работы там продолжаются. Могу сказать, что я недоволен, потому что нам нужна еще большая динамика, но на это не хватает денег. Впрочем, мы работаем, и уже в конце лета киевляне смогут увидеть, как выглядит основная арка моста, уберем уже все ржавые подпорки, которые выполняли функцию стабилизации этой конструкции. Основные вязи арки установили, на правом берегу дорожное полотно устроено, сделан съезд на набережную. Продолжается строительство в направлении левого берега”, – отметил Кличко.
По его словам, для того, чтобы запустить метро на Троещину, нужно несколько лет.
“Потому что это – следующий этап после запуска автосообщения через мост. Поэтому сейчас мы работаем над тем, чтобы к концу следующего года открыть движение авто по Подольско-Воскресенскому мосту. Этот мост – двухуровневый: верхний уровень – для передвижения автомобилей, нижний – для метро. Нагрузка на столичные мосты через Днепр большая – на 130% превышает проектную нагрузку в часы пик. Нам много мостов нужно ремонтировать. Это мы делаем с Южным мостом, в следующем году также будем ремонтировать мост Метро, мост Патона, который также находится в предаварийном состоянии. И нам нужно запустить движение по Подольско-Воскресенскому мосту, на строительство которого будем бросать ключевые силы”, – отметил Кличко.
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