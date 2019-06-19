На чем экономили украинцы в первом квартале этого года

По итогам первого квартала 2019 года украинцы потратили 655,4 млрд грн. Для сравнения в последние три месяца прошлого года этот показатель был на 40 млрд грн. больше.

Такие данные приводит Государственная служба статистки в свежем отчете.

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Наибольшей экономии люди смогли добиться за счет сокращения расходов на транспорт (-18,9 млрд грн.) и продукты питания (-10,3 млрд грн.). Отчасти это можно объяснить базой сравнения: в канун зимних праздников траты украинских семей традиционно увеличиваются.

Кроме того, меньше люди стали расходовать и по другим статьям:

На алкоголь и табак потратили 45,2 млрд грн. (-5,9 млрд грн.).

Бытовую технику и товары длительного использования – 21,5 млрд грн. (-5 млрд грн.).

Отдых и культуру – 23,7 млрд грн. (-3,9 млрд грн.).

Одежду и обувь – 30,4 млрд грн. (-3,2 млрд грн.).

Рестораны и отели – 27,1 млрд грн. (-1,8 млрд грн.).

При этом значительно выросли расходы домохозяйств на оплату ЖК услуг. За три месяца 2019 года украинцы перечислили поставщикам 105,9 млрд грн. Это на 17,6 млрд больше, чем в конце прошлого года.

38,2 млрд грн. люди потратили на здоровье – на 1,1 млрд грн. больше, чем в IV квартале 2018-го.