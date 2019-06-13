Как отличаются цены на продукты в государствах-членах ЕС

В 2018 году уровень стоимости сопоставимой корзины продуктов и безалкогольных напитков в ЕС был вдвое выше в самом дорогом государстве-члене, чем в самых дешевых.
Такие данные приводит Евростат.
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Дания имела самый высокий уровень цен на продукты питания и безалкогольные напитки в ЕС в 2018 году – 130% от среднего показателя по блоку.
Далее следуют:
Самый низкий уровень цен наблюдался в Румынии (66%), Польше (69%), Болгарии (76%), Литве (82%), Чехии (84%) и Венгрии (85%).
Для хлеба и зерновых уровень цен колебался от 54% от среднего по ЕС в Румынии до 152% в Дании; на мясо – от 63% в Польше и Румынии до 146% в Австрии; а для молока, сыров и яиц – от 71% в Польше до 136% на Кипре.
Низкие уровни цен на алкогольные напитки были зарегистрированы в Болгарии и Румынии (74% от среднего по ЕС) и Венгрии (77%), а самые высокие в Финляндии (18,2%), Ирландии (177%) и Швеции (152%).
Для табака уровень цен был вчетверо выше в самом дорогом государстве-члене, чем в самом дешевом. Самый низкий уровень цен наблюдался в Болгарии (49% от среднего по ЕС), Польше (60%) и Хорватии (62%), а самый высокий в Великобритании (20,4%), Ирландии (201%) и Франции (141%).
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