Евросоюз продлил "крымские санкции" еще на год

Совет ЕС принял решение продолжить “крымские санкции” еще на один год.
Это решение было принято в Брюсселе в четверг.
“20 июня 2019 года Совет продлил применения ограничительных мер на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года”, – говорится в сообщении на сайте Совета.
Ограничительные меры применяются к лицам и компаниям, расположенным в ЕС. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.
В Совете ЕС отдельно напомнили о декларации главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от 17 марта 2019 года, в которой говорилось, что через пять лет после незаконной аннексии Крыма и Севастополя Россией ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету Украины и ее территориальной целостности.
С марта 2014 года ЕС постепенно вводил ограничительные меры против России в ответ на умышленную дестабилизацию Украины, включая продолженные сегодня санкции.
Решение Совета приветствовал посол Украины в ЕС Николай Точицкий. В своем Twitter он отметил: недавние “приговоры” российских судов по делам крымских татар показали, что оккупированный Крым стал “серой зоной”, где не действуют гарантии прав человека.
Посол призвал к усилению международного давления на РФ, назвав его ключевым для деоккупации Крыма.
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