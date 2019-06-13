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Украина получила €1 миллиард от размещения евробондов

Украина получила €1 миллиард от размещения евробондов

Украина 20 июня получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа объемом 1 млрд евро с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

“20 июня 2019 года Украина получила средства от размещения облигаций внешнего государственного займа (еврооблигаций) в объеме €1 миллиард с доходностью 6,75% и со сроком погашения 20 июня 2026. Еврооблигации находятся в листинге на бирже Euronext Dublin”, – говорится в сообщении.

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В Минфине отмечают, что 7-летние еврооблигации преимущественно были размещены среди фондов, управляющих активами, пенсионных и страховых фондов (85%). Доля хедж-фондов составила 10% от инвестиций, тогда как доля банков и индивидуальных инвесторов – 2%. Доля инвестиций суверенных инвестиционных фондов в украинские государственные еврооблигации, номинированные в евро, составляла 3%.

Инвесторы из Соединенного Королевства, Соединенных Штатов, Германии и других стран Европейского союза купили большую часть выпуска объемом 1 млрд евро: их доля достигла 32%, 27%, 17% и 13% соответственно. Инвесторы из Швейцарии купили 7% выпуска, в то время как доля инвесторов из Азии составила 4%.

Средства от размещения новых выпусков еврооблигаций были перечислены на счета Государственной казначейской службы Украины и будут использованы для финансирования государственного бюджета Украины.

По материалам УКРИНФОРМ
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