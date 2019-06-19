Названы смартфоны Huawei, которые получат Android Q

Портал IT Home опубликовал список смартфонов Huawei, которые получат Android Q. Имеется в виду обновленная оболочка EMUI 10, основанная на новом поколении ОС.

Список является неофициальным и включает шесть пунктов устройств, выпущенных в прошлом и нынешнем годах.

Перечень смартфонов

Линейка Huawei P30;

Линейка Huawei Mate 20;

Huawei P Smart 2019;

Huawei P Smart Plus 2019;

Huawei P Smart Z;

Линейка Huawei P20.

Какие изменения будет включать EMUI 10, пока не сообщается. Однако ожидается, что стандартные иконки приложений будут изменены. А в самой ОС Android будет новая темная тема, а также ряд улучшений интерфейса.