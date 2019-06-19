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Названы смартфоны Huawei, которые получат Android Q

Названы смартфоны Huawei, которые получат Android Q

Портал IT Home опубликовал список смартфонов Huawei, которые получат Android Q. Имеется в виду обновленная оболочка EMUI 10, основанная на новом поколении ОС.

Список является неофициальным и включает шесть пунктов устройств, выпущенных в прошлом и нынешнем годах.

Перечень смартфонов

  • Линейка Huawei P30;
  • Линейка Huawei Mate 20;
  • Huawei P Smart 2019;
  • Huawei P Smart Plus 2019;
  • Huawei P Smart Z;
  • Линейка Huawei P20.

Какие изменения будет включать EMUI 10, пока не сообщается. Однако ожидается, что стандартные иконки приложений будут изменены. А в самой ОС Android будет новая темная тема, а также ряд улучшений интерфейса.

По материалам Корреспондент.net
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