В КМДА рассказали, когда закупят новые вагоны метро

Власти Киева планируют закупить новые вагоны для столичного метрополитена в 2020 году.
Об этом сообщил заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Дмитрий Давтян во время инспекции строительства метро на Виноградарь.
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“Касательно дополнительных поездов, мы уже находимся на стадии подписания кредитного договора с ЕБРР на приобретение новых вагонов метрополитена. Мы очень хорошо понимаем, что подвижной состав, который сегодня есть, находится в изношенном состоянии. У нас были трудности, были арестованы счета. Но сейчас ситуация разрешилась и мы можем заново привлекать финансирование, чтобы закупать новую технику”.
По словам Давтяна, подписание кредитного договора на закупку новые вагонов метро может состояться в течение ближайших трех месяцев. В этом случае Киевский метрополитен сможет начать получать новые вагоны до конца следующего года.
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