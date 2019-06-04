Метрополитен не будет возвращать автоматы по продаже жетонов, несмотря на очереди и толпы

«Киевский метрополитен» не будет возобновлять работу автоматов по продаже жетонов на станциях метро и планирует окончательно отказаться от жетонов до 30 октября 2019 года, несмотря на толпы у касс.

Об этом в комментарии «небоскреб» сообщила советник начальника КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.

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«Мы наблюдаем пики утром, перед открытием метро. Люди тогда решают подождать полчаса до открытия, чтобы не ехать на такси. Также есть утренние пики – они совпадают с прибытием поездов и электричек. Хотя это и порождает определенные неудобства, но есть распоряжение городского головы. Оно предусматривает отказ от жетонов и переход на электронный билет. Мы сейчас выполняем это распоряжение», – пояснила советник начальника подземки.

При этом Наталия Макогон сообщила, что уже в ближайшее время «Киевский метрополитен» начнет постепенное отключение киевских станций метро от жетонов.

«На сегодняшний день от жетонов полностью отказались на «Кловской». Скоро таких станций станет больше. Мы будем делать это постепенно, чтобы до 30 октября окончательно вывести жетоны из обращения», – пояснила представительница метрополитена.

При этом Наталия Макогон обратила внимание, что на сегодня уже есть несколько способов оплаты на проезд в метро, ​​не используя жетоны:

Первый – это карта метро. Ее для оплаты проезда в метро киевляне используют чаще всего.

Второй – KYIV SMART CARD . Эту карту можно купить на центральных станциях метро, ​​а пополнить можно на любой станции.

Третий – бесконтактной банковской картой. На сегодня оплатить проезд картой можно на всех станциях метро. На некоторых станциях, как «Вокзальная» или «Академгородок», установлены по два турникета для оплаты банковской картой.

При этом советник начальника метро сообщила, что на сегодня предприятие не планирует устанавливать новые турникеты для оплаты картой. По распоряжению городского головы этим должен заниматься КП «Главный информационно-вычислительный центр» (КП ГИВЦ).

«Именно КП «ГИВЦ» является главными операторами электронного билета. Они закупили все необходимое оборудование, которое монтируется в метро и в наземном транспорте», – сообщила Макогон.