0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 199 0

Метрополитен не будет возвращать автоматы по продаже жетонов, несмотря на очереди и толпы

Метрополитен не будет возвращать автоматы по продаже жетонов, несмотря на очереди и толпы

«Киевский метрополитен» не будет возобновлять работу автоматов по продаже жетонов на станциях метро и планирует окончательно отказаться от жетонов до 30 октября 2019 года, несмотря на толпы у касс.

Об этом в комментарии «небоскреб» сообщила советник начальника КП “Киевский метрополитен” Наталия Макогон.

Читайте также: Киевcтар включил 4G-связь в харьковском метро

«Мы наблюдаем пики утром, перед открытием метро. Люди тогда решают подождать полчаса до открытия, чтобы не ехать на такси. Также есть утренние пики – они совпадают с прибытием поездов и электричек. Хотя это и порождает определенные неудобства, но есть распоряжение городского головы. Оно предусматривает отказ от жетонов и переход на электронный билет. Мы сейчас выполняем это распоряжение», – пояснила советник начальника подземки.

При этом Наталия Макогон сообщила, что уже в ближайшее время «Киевский метрополитен» начнет постепенное отключение киевских станций метро от жетонов.

«На сегодняшний день от жетонов полностью отказались на «Кловской». Скоро таких станций станет больше. Мы будем делать это постепенно, чтобы до 30 октября окончательно вывести жетоны из обращения», – пояснила представительница метрополитена.

При этом Наталия Макогон обратила внимание, что на сегодня уже есть несколько способов оплаты на проезд в метро, ​​не используя жетоны:

  • Первый – это карта метро. Ее для оплаты проезда в метро киевляне используют чаще всего.
  • ВторойKYIV SMART CARD. Эту карту можно купить на центральных станциях метро, ​​а пополнить можно на любой станции.
  • Третий – бесконтактной банковской картой. На сегодня оплатить проезд картой можно на всех станциях метро. На некоторых станциях, как «Вокзальная» или «Академгородок», установлены по два турникета для оплаты банковской картой.

При этом советник начальника метро сообщила, что на сегодня предприятие не планирует устанавливать новые турникеты для оплаты картой. По распоряжению городского головы этим должен заниматься КП «Главный информационно-вычислительный центр» (КП ГИВЦ).

«Именно КП «ГИВЦ» является главными операторами электронного билета. Они закупили все необходимое оборудование, которое монтируется в метро и в наземном транспорте», – сообщила Макогон.

По материалам Хмарочос
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.