Парцхаладзе рассказал, когда можно будет сносить "хрущевки"

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины разработало новый законопроект “О комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда”.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает пресс-служба Кабмина.

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По его словам, в случае принятия решения о сносе устаревшего дома необходимо обязательно сначала построить новое жилье, переселить в него людей и только после этого сносить старое здание.

“В новом законопроекте мы ввели, изначально сносится дом, и люди вынуждены переезжать куда-то, а уже после этого строится новое жилье. Нет, в первую очередь строится пусковой дом, тогда в него отселяются люди, и только потом сносятся старые объекты. Обязательно нужно, чтобы новая квартира была с ремонтом и в случае необходимости была обеспечена помощь жителям в переезде, потому что не все даже имеют на это возможность. Тогда это будет правильно”, — рассказал он.

Парцхаладзе отметил, что если реализовать такой проект в Украине и правильно организовать процедуру отселения при сносе устаревших домов, то это повысит заинтересованность самих жителей “хрущевок”, ведь они смогут вдвое капитализировать свое имущество.

Замминистра пояснил, что действующий сегодня закон о реконструкции устаревшего жилья не дает возможности решить эту проблему и запустить такой механизм на практике. Закон, который был принят в 2006 году, оказался неэффективным и не адаптированным к украинским реалиям.

“С каждым годом устаревшего жилья в Украине все больше, оно накапливается. И если не начать решать эту проблему сейчас, то со временем эта проблема существенно обострится”, — подытожил Парцхаладзе.