0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 47 0

На «теплые кредиты» правительство направило более 380 млн грн

На «теплые кредиты» правительство направило более 380 млн грн

Правительство направило 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для ОСМД. Это даст возможность получить кредиты около 230 тысячам семей.

Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

Читайте также: Зубко назвал сроки установки счетчиков тепла во всех домах Украины

«Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться «теплыми кредитам», а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн», – подчеркнул Геннадий Зубко.

Мои Fiнансы:

Участникам программы предоставляется возмещение

  • 20% – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантив)
  • 35% – на утепление частных домов;
  • 40% – 70% – для ОСМД.

Через какие банки можно участвовать в программе:

  • “Ощадбанк”,
  • “Укргазбанк”,
  • “ПриватБанк”,
  • “Укрэксимбанк”.

Как принять участие в программе?

  • Лицо или ОСМД принимает решение о внедрении энергоэффективных мероприятий, обращается в уполномоченный банк и предоставляет необходимый пакет документов для получения кредита на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов (перечень документов определяется банком).
  • Получает кредитные средства.
    Предоставляет банку счета-фактуры, акты выполненных работ и тому подобное. Таким образом, заемщик должен подтвердить целевое использование кредитных средств.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Кабмин
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.