На «теплые кредиты» правительство направило более 380 млн грн

Правительство направило 380,6 млн грн на выполнение программы «теплые кредиты» для ОСМД. Это даст возможность получить кредиты около 230 тысячам семей.

Об этом на заседании правительства заявил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает Правительственный портал.

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«Благодаря увеличению финансирования программы для ОСМД в 2019 году еще около 3 тысяч ОСМД (более 230 тысяч семей) смогут воспользоваться «теплыми кредитам», а общий объем кредитов, которые смогут привлечь ОСМД, составит более 760 млн грн», – подчеркнул Геннадий Зубко.

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Участникам программы предоставляется возмещение

20% – на твердотопливные котлы (35% – для субсидиантив)

35% – на утепление частных домов;

40% – 70% – для ОСМД .

Через какие банки можно участвовать в программе:

“Ощадбанк”,

“Укргазбанк”,

“ПриватБанк”,

“Укрэксимбанк”.

Как принять участие в программе?