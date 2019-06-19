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Сколько стоит обучение в автошколах столицы

Сколько стоит обучение в автошколах столицы

Сколько длится обучение – около 2,5 месяцев.

  • Наименьшая стоимость обучения – от 2750 гривен.
  • Самая большая стоимость обучения – 9000 и выше.

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От чего зависит стоимость – от технического оснащения школы и количества практических уроков.

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Дополнительные расходы – платежи, которые не входят в стоимость программы , к примеру, практические уроки.

Дополнительные часы вождения с инструктором – от 80 гривен в час.

По материалам bigmir.net
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