Сколько стоит обучение в автошколах столицы

Сколько длится обучение – около 2,5 месяцев.
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От чего зависит стоимость – от технического оснащения школы и количества практических уроков.
Дополнительные расходы – платежи, которые не входят в стоимость программы , к примеру, практические уроки.
Дополнительные часы вождения с инструктором – от 80 гривен в час.
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