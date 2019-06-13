В НБУ прогнозируют сохранение низких цен на нефть

В Национальном банке Украины прогнозируют сохранение низких цен на нефть в 2019 году.
Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности НБУ.
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Отмечается, что в течение первых четырех месяцев года цены на нефть восстанавливались вследствие сокращения поставок из Ирана и Венесуэлы, обусловленного санкциями США и согласованного уменьшения добычи странами ОПЕК+, однако в мае началось резкое падение из-за замедления глобальной экономики и геополитических рисков.
“МВФ прогнозирует, что в 2019 году цены на нефть снизятся на 13,4%. В июне встреча ОПЕК+ может повлиять на рынок нефти, но риски сохранения низких цен на нее достаточно высоки”, – говорится в отчете.
Кроме того, указано, что железная руда подорожала из-за аварии в Бразилии, неблагоприятных погодных условий в Австралии и высокого спроса в Китае. Отмечается, что стоимость руды будет оставаться высокой, но снизится по сравнению с нынешней. Дорогая руда будет поддерживать цены на сталь близко к текущему уровню.
“В прошлом году цены на продовольствие были высокими. Но с начала этого года они заметно снизились. В мае началось сезонное восстановление, однако превышение прошлогодних уровней маловероятно, потому что на стоимость продовольствия будет давить слабая экономическая динамика в развивающихся странах”, – говорится в отчете.
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