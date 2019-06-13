Украина рекордно сократила экспорт вин

За год Украина сократила поставки вин за границу в 18 раз.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
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Так, в январе-апреле текущего года Украина реализовала за границу вина виноградного на 15,1 млн долл. В январе-апреле 2018 года – на 285,1 млн долл. Таким образом, за год экспорт украинских вин упал в 18 раз.
По сравнению с 2017 годом, поставки отечественных вин за границу упали в 15 раз.
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