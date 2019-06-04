НБУ назвал два ключевых риска для Украины

Национальный банк определил ключевые риски для финансовой стабильности, а также ключевые макроэкономические риски для Украины.
Об этом свидетельствует “Отчет о финансовой стабильности” НБУ.
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Как отмечается в отчете, на сегодня ключевой риск для финансовой стабильности – неблагоприятное для государства развитие событий вокруг ПриватБанка. Так, в течение апреля-мая суды приняли ряд решений, ставящих под сомнение законность и целесообразность национализации “ПриватБанка” в декабре 2016 года. Эти решения сейчас оспариваются в апелляции.
“НБУ совместно с Министерством финансов и ФГВФЛ готовит план действий на случай любого развития событий для государства. НБУ и партнеры будут руководствоваться в своих действиях соображениями сохранения финансовой стабильности и защиты прав вкладчиков банка”, – говорится в документе.
В НБУ отмечают, ключевым макроэкономическим риском для финансовой стабильности является пауза в сотрудничестве между Украиной и МВФ, которая удорожает рефинансирование государственного долга, в частности на международных рынках частного капитала.
“Доступ к ним сейчас критически необходим, ведь Украина проходит период пиковых выплат по внешнему долгу. Завершение избирательного цикла позволит в ближайшие месяцы пересмотреть текущую программу сотрудничества с МВФ или начать новую”, – добавили в НБУ.
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