Латвия объявила Эстонии акцизную войну

Правительство Латвии приняло решение снизить акцизный сбор на спиртные напитки в ответ на нарушение Эстонией договоренности между странами об акцизном налоге на алкоголь. Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, пишет Postimees.
Он напомнил, что несколько лет назад между странами было подписано соглашение, согласно которому Латвия будет повышать акцизный налог на алкоголь, чтобы приблизиться к уровню Эстонии и таким образом избежать роста объемов контрабанды.
«К нашему удивлению, правительство и парламент Эстонии решили нарушить данное соглашение. Они внезапно планируют резко снизить акцизный налог… Я ни в коем случае не хочу акцизной войны с Эстонией, но, если эстонцы нарушают соглашение и начинают войну против нас, нам ничего другого не остается, как ответить соответствующим снижением акциза», — сказал Кариньш.
Глава правительства отметил, что это ставит Латвию в очень неудобную ситуацию, на которую страна вынуждена отвечать совершенно против своей воли. По его словам, для Латвии такой шаг будет означать возвращение на уровень прошлого года и он надеется, что власти Эстонии будут готовы сесть за стол переговоров и найти решение по этому вопросу.
Напомним, что в марте 2019 года ставки акцизного налога на алкогольные напитки в Латвии были повышены. Тогда отмечалось, что применяемая в Латвии ставка акцизного налога на крепкий алкоголь будет эквивалентна налоговой ставке в Литве, а по сравнению с Эстонией она будет существенно ниже.
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