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Госдолг Италии побил исторический рекорд

Госдолг Италии побил исторический рекорд

Размер государственного долга Италии, из-за которого стране грозит штраф, достиг в апреле 2019 года уровня в 2,373 трлн евро, что стало историческим максимумом. По сравнению с мартом госдолг страны вырос на 14,8 млрд евро.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные итальянского центробанка.

Кроме того, по данным местного издания Corriere della Sera, в настоящий момент на каждого гражданина Италии приходится более 39 тыс. евро госдолга.

Справка Finance.ua:

  • Госдолг Украины по итогам апреля 2019 года составил 79,82 млрд долларов, то есть приблизительно 71,2 млрд евро.
По материалам Сегодня
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