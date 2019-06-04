Госдолг Италии побил исторический рекорд

Размер государственного долга Италии, из-за которого стране грозит штраф, достиг в апреле 2019 года уровня в 2,373 трлн евро, что стало историческим максимумом. По сравнению с мартом госдолг страны вырос на 14,8 млрд евро.

Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на данные итальянского центробанка.

Кроме того, по данным местного издания Corriere della Sera, в настоящий момент на каждого гражданина Италии приходится более 39 тыс. евро госдолга.

Справка Finance.ua: