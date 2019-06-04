Deutsche Bank планирует создать «плохой банк»

Deutsche Bank, крупнейший в Германии банк, планирует создать так называемый «плохой банк», которому должны передать кредиты на общую сумму около 50 миллиардов евро в рамках финансового оздоровления.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники.

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Отметим, что схема создания так называемого «плохого» банка используется для того, чтобы очистить банковскую систему от неработающих кредитов. Такие кредиты очень рискованны, что ухудшает статистику банков, в то же время поступлений по ним банк не получает. Передав такие активы в специально созданное учреждение, банк лишается высокорисковых активов и улучшает свою статистику.

По данным источников Reuters, в распоряжение «плохого» банка планируют передать преимущественно долгосрочные финансовые инструменты, общая стоимость которых составит эквивалент 56,06 миллиарда долларов.

Активы передадут из инвестиционного отдела Deutsche Bank, который был главным источником его доходов до финансового кризиса 2008 года.