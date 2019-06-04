Остановка по требованию: как не нарваться на штраф

При остановке вашего автомобиля патрульным полицейским важно помнить несколько правил, которые не позволят служителю порядка упрекнуть вас в нарушении ПДД.

Остановка по требованию патрульного должна быть осуществлена с соблюдением определенных требований. За нарушение правил остановки по требованию полицейского, на водителя может быть наложен штраф.

Чтобы не влететь на денежное взыскание за нарушение остановки, водителю необходимо:

1. Перед съездом на обочину включить сигнал указателя поворота;

2. После остановки включить аварийную световую сигнализацию;

3. Остановиться в разрешенном месте (в частности запрещено останавливаться на пешеходных переходах и ближе 10 м от них, на перекрестках и ближе 10 м, ближе 30 м от мест остановки маршруток и т.д.).

Каждый полицейский хорошо следит именно за тем правильно водитель остановился, чтобы иметь дополнительные основания для претензий.

Как отмечают юристы организации «Дорожный адвокат», если остановка будет осуществлена без соблюдения этих правил, то вы можете получить штраф, даже если до этого оснований для штрафа не было.