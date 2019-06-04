Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)

Дата выпускного бала в Украине прочно связана с основными сессиями внешнего независимого тестирования. И хотя каждая школа самостоятельно выбирает дату выпускного вечера, однако эта дата должна быть в строго оговоренный период – с 24 мая по 24 июня.
В связи с “порой выпускных” мы решили спросить у наших читателей, сколько они готовы потратить на выпускной своего ребенка.
Как продемонстрировали результаты опроса, 33,3% родителей готовы раскошелиться на сумму 4-5 тыс. гривен. 28,3% и вовсе рассчитывают на сумму 5 и более тысяч гривен. А вот 16,7% назвали более скромную сумму — до 1 тыс. гривен.
Тех, кто готов заплатить 2-3 тысячи гривен, всего 11%.
Любопытно, что 10% респондентов планируют и вовсе оставить ребенка без выпускного из-за высоких цен.
Кстати, если вам нехватает несколько тысяч, чтобы устроить ребенку праздник, с помощью портала Finance.ua можно подобрать быстрый займ до зарплаты. Получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально.
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