0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 232 0

Сколько денег украинцы готовы тратить на выпускные детей (опрос)

Дата выпускного бала в Украине прочно связана с основными сессиями внешнего независимого тестирования. И хотя каждая школа самостоятельно выбирает дату выпускного вечера, однако эта дата должна быть в строго оговоренный период – с 24 мая по 24 июня.

В связи с “порой выпускных” мы решили спросить у наших читателей, сколько они готовы потратить на выпускной своего ребенка.

Как продемонстрировали результаты опроса, 33,3% родителей готовы раскошелиться на сумму 4-5 тыс. гривен. 28,3% и вовсе рассчитывают на сумму 5 и более тысяч гривен. А вот 16,7% назвали более скромную сумму — до 1 тыс. гривен.

Тех, кто готов заплатить 2-3 тысячи гривен, всего 11%.

Любопытно, что 10% респондентов планируют и вовсе оставить ребенка без выпускного из-за высоких цен.

Кстати, если вам нехватает несколько тысяч, чтобы устроить ребенку праздник, с помощью портала Finance.ua можно подобрать быстрый займ до зарплаты. Получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально.

Хочу получить деньги быстро 💰

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.