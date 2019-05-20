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&#128204; Сколько денег вы планируете потратить на выпускной ребенка? (опрос)

Кстати, если вам не хватает денег на выпускной ребенку, получить несколько тысяч гривен к зарплате за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua, что проверяет все предложения быстрых займов и выбирает оптимальный для вас вариант:

Как раз не хватает 👛

По материалам Finance.UA
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