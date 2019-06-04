Центр занятости назвал ТОП-вакансий в столице

Наибольшее количество вакансий в Киеве на летний период предлагается водителям.

Об этом в комментарии Укринформ рассказал Киевский городской центр занятости.

Читайте также: Женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин

В пресс-службе КГЦЗ назвали ТОП-5 наиболее востребованных профессий на столичном рынке труда:

водитель (1841 вакансия)

уборщик служебных помещений (1566 вакансий)

специалист (1482 вакансии)

рабочий по комплексной уборке и содержанию домовладений (1310 вакансий)

грузчик (1134 вакансии).

В центре занятости отмечают, что спрос на сезонных работников опередил предложение и об этом свидетельствует ситуация на рынке труда.

В общем, база вакансий насчитывает 12,4 тыс. предложений. При этом, количество безработных в Киеве на 1 мая составляет 8,5 тыс. человек, говорят в КГЦЗ.

“Учитывая, что около 9000 вакансий предлагается также из других источников, то на сегодня очевидное преимущество в предложении работы. Правда, характер работы, в основном, предлагается сезонный и для низких квалификационных уровней с соответствующей заработной платой несколько ниже среднего – 7,5 тыс”, – отмечают в пресс-службе КМЦЗ.

Специалисты подсчитали, что представителей простейших профессий меньше всего среди столичных безработных. Их количество составляет 1,6% от общей структуры соискателей.

Больше всего безработных среди служащих и руководителей – почти 44%.