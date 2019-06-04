Женщины в Украине зарабатывают на четверть меньше мужчин

В Украине продвигается борьба за равенство полов, но женщины все равно зарабатывают на четверть меньше, чем мужчины. Такие данные озвучило Министерство социальной политики. Сейчас Украина готовится вступить в Международную коалицию за равную оплату труда.
Эксперт по трудоустройству Татьяна Пашкина признает: гендерная дискриминация на рынке труда Украины, действительно, есть.
“Женская заработная плата составляет 72% от мужской”, – говорит Пашкина.
В рамках эксперимента “Сегодня” на собеседование на должность повара в кафе отправляются двое – мужчина и женщина, у которых по легенде одинаковый опыт работы и образование.
Мужчине – Алексею – предложили приехать сразу. На месте его встречает владелец кафе и шеф-повар. Говорит, что ищет себе напарника.
“300 гривен за смену. Если смена будет самостоятельная, отдельным поваром, сделаем корректировки. Если вы закрываете самостоятельно смену, оплата будет 400 гривен”, – говорит владелец кафе.
Девушке – Наталье – сказали приходить через два дня. Впрочем, зарплату предложили такую же, как и Алексею.
Но, как уверяют эксперты, такая ситуация – далеко не в каждой сфере. Например, на строительстве или в финансовой структуре женщинам, вероятнее всего, предложат меньше денег.
Татьяна Пашкина советует соискательницам не стесняться рассказывать потенциальному работодателю о своих сильных сторонах.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил уравнять зарплаты женщин и мужчин. Он назвал дикостью то, что уровень оплаты труда различается из-за гендерных стереотипов.
А в Верховной Раде одобрили законопроект о гендерном равенстве на госпредприятиях. Профильный комитет Верховной Рады единогласно одобрил законопроект, согласно которому на государственных предприятиях должно работать минимум 40% женщин и минимум 40% мужчин.
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