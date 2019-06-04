Водителей предупредили о незаконной остановке

Остановка автомобиля патрульной полицией должна под собой иметь законное основание. При беспричинной остановке служители закона совершают грубое нарушение.

Как отмечают адвокаты юридической компании «Дорожный адвокат», остановка по причине «проверка документов» или «Операция оружие-взрывчатка» — это не предусмотренные законом основания, которые становятся системой. При этом, когда водители не выражают свое возмущение, то порождают повторные многочисленные необоснованные остановки.

«Сеть Youtube заполнена видеороликами о выяснении между водителями и полицейскими причин остановки. Такие видео, как правило, сопровождаются агрессией с обеих сторон и ненормативной лексикой, однако не приводят к прекращению неправомерных действий», — отмечают адвокаты.

Юристы напоминают, что на такие нарушения со стороны полицейских водители имеют право реагировать в правовом русле. Потому что полицейский должен действовать исключительно в рамках закона. Они сообщают, что водитель имеет полное право обратиться с жалобой на неправомерные действия работников патруля к его руководству или в подразделение полиции высшего уровня.

Если же в действиях полицейского, по вашему мнению, есть признаки уголовного преступления, то водитель должен обратиться в прокуратуру для проверки наличия в действиях инспектора признаков преступления. При наличии такой жалобы будет проводиться проверка и выяснение причин незаконной остановки. По результатам рассмотрения жалобы, такого полицейского могут привлечь к дисциплинарной ответственности, или при наличии оснований — к уголовной. Дисциплинарная ответственность включает также освобождение от службы в полиции.

Даже если инспектору при проверке удастся оправдать свои действия, то в следующий раз он задумается перед тем, как останавливать автомобиль без законных оснований.