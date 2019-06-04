Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) считает, что по итогам второго квартала 2019 года компания может поставить рекорд производства и продаж электрокаров.
Об этом он сообщил на встрече с акционерами, которая прошла в Калифорнии.
Маск рассказал о том, что компания не испытывает каких-либо проблем со спросом, а уровень продаж во втором квартале превысил темп производства. По его мнению, Tesla может закончить квартальный отрезок с рекордными показателями производства и продаж. Даже если этого не случится, компания будет очень близка к лучшему результату за всю историю.
Улучшение показателей продаж и поставок может стать серьёзным изменением по сравнению с показателями прошлого квартала, по итогам которого убытки Tesla составили $702 млн. В мае Tesla удалось привлечь $2,7 млрд, что помогло продолжить финансирование капитальных расходов.
Ещё в ходе выступления директора Tesla было объявлено о том, что в настоящее время порядка 90 % заказов на приобретение электромобилей приходится на новых клиентов, которые не оформляли предзаказ.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Индия решила построить собственную космическую станциюПозавчера, 23:03 - 335 4
В "Укравтодоре" заявили, что на ремонт украинских дорог необходимо 59 летВчера, 21:02 - 561 2
Visa, Uber и другие крупные компании вложат по $10 млн в новую криптовалюту FacebookПозавчера, 19:22 - 278 2
Остановка по требованию: как не нарваться на штрафВчера, 06:14 - 14445 2
Водителей предупредили о незаконной остановкеВчера, 20:00 - 10971 1
Остановка по требованию: как не нарваться на штрафВчера, 06:14 - 14445 2
Водителей предупредили о незаконной остановкеВчера, 20:00 - 10971 1
Какую цену заплатит Украина, если начнется мировой кризис: прогнозы экспертовВчера, 08:02 - 4187
Лучшие электрокары по запасу хода (таблица)Вчера, 15:00 - 2230
Автомобили Hyundai наделят новыми сверхспособностямиВчера, 03:00 - 1431
Илон Маск заявил о создании автомобиля-субмарины13.06.2019, 14:10 - 596 1
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1568
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 1304
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 7291 14
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1817