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Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Маск прогнозирует рекордные продажи Tesla во втором квартале 2019 года

Генеральный директор Tesla Илон Маск (Elon Musk) считает, что по итогам второго квартала 2019 года компания может поставить рекорд производства и продаж электрокаров.

Об этом он сообщил на встрече с акционерами, которая прошла в Калифорнии.

Маск рассказал о том, что компания не испытывает каких-либо проблем со спросом, а уровень продаж во втором квартале превысил темп производства. По его мнению, Tesla может закончить квартальный отрезок с рекордными показателями производства и продаж. Даже если этого не случится, компания будет очень близка к лучшему результату за всю историю.

Улучшение показателей продаж и поставок может стать серьёзным изменением по сравнению с показателями прошлого квартала, по итогам которого убытки Tesla составили $702 млн. В мае Tesla удалось привлечь $2,7 млрд, что помогло продолжить финансирование капитальных расходов.

Ещё в ходе выступления директора Tesla было объявлено о том, что в настоящее время порядка 90 % заказов на приобретение электромобилей приходится на новых клиентов, которые не оформляли предзаказ.

По материалам 3dnews.ru
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