Sony готовит смартфон Xperia с шестью камерами

Популярный немецкий инсайдер поделился первыми подробностями о новом необычном смартфоне Sony.

Со слов источника, японский производитель сейчас работает над смартфоном Xperia, который получит основную камеру сразу с шестью модулями. Для чего нужен каждый — неизвестно.

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Можно лишь предположить, что это будет основной сенсор, широкоугольный объектив, телевик и датчик глубины. Остальные два, возможно, будут отвечать за склейку изображений, как у «пятиглазой» Nokia 9 PureView.

Кроме шести модулей основной камеры, новинка Sony также получит двойную фронтальную. К сожалению, других подробностей о смартфоне пока нет, так как он всё ещё находится на стадии разработки.