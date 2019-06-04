Sony готовит смартфон Xperia с шестью камерами

Популярный немецкий инсайдер поделился первыми подробностями о новом необычном смартфоне Sony.
Со слов источника, японский производитель сейчас работает над смартфоном Xperia, который получит основную камеру сразу с шестью модулями. Для чего нужен каждый — неизвестно.
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Можно лишь предположить, что это будет основной сенсор, широкоугольный объектив, телевик и датчик глубины. Остальные два, возможно, будут отвечать за склейку изображений, как у «пятиглазой» Nokia 9 PureView.
Кроме шести модулей основной камеры, новинка Sony также получит двойную фронтальную. К сожалению, других подробностей о смартфоне пока нет, так как он всё ещё находится на стадии разработки.
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