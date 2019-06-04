Субсидиантам выставляют большие долги

Получателям субсидий начали выставлять долги непонятного происхождения. Люди жалуются, что платили все вовремя и засыпают Министерство социальной политики жалобами на поставщиков коммунальных услуг.
В ведомстве отреагировали. Из-за чего могла появиться задолженность и как ее оспорить UBR.ua рассказал генеральный директор Директората семьи и социальной поддержки Минсоцполитики Виталий Музыченко.
По словам чиновника, больше всего жалоб приходит от собственников квартир, которые максимально оборудованы счетчиками. Там люди пристально следят за своим потреблением. Следовательно, наибольшее количество обращений связано как раз с образовавшимися долгами за природный газ, горячую и холодную воду. Естественно, самые большие суммы задолженности насчитывают по газу.
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