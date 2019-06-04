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Samsung запатентовал дизайн смартфона с раздвижным экраном (фото)

Samsung запатентовал дизайн смартфона с раздвижным экраном (фото)

Компания Samsung Electronics подала патент во Всемирное ведомство по интеллектуальной собственности заявку на регистрацию «Электронного устройства, включающего гибкий дисплей с расширяемой областью отображения».

Патент был опубликован 6 июня 2019 года и описывает смартфон с гибким дисплеем, который можно выдвигать, увеличивая поверхность экрана.

Рамки над и под экраном кажутся очень широкими, однако это лишь патент, в котором описан механизм, так что итоговое решение, если оно будет реализовано в коммерческом продукте, наверняка будет иметь не точно такой же дизайн.

В патенте говорится, что в разложенном состоянии площадь поверхности увеличивается не менее чем на 60%. Механизм может быть ручным, полуавтоматическим или автоматическим. Для этого на боковой стороне устройства можно разместить отдельную кнопку.

По материалам BIN
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