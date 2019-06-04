Промышленное производство подорожало на 2,1% – Госстат

Цены в промышленности Украины в мае 2019 года возросли на 2,1% после снижения на 1,5% в апреле и на 1% – в марте.
Об этом сообщила Государственная служба статистики 11 июня.
В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая рост цен в промышленности ускорился до 8,5%, после 7,3% в апреле, однако ниже роста на 8,9% в марте, на 10,2% – в феврале, и 10,4% – в январе.
Госстат также уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае-2019 по отношению к апрелю-2019 выросли на 1,8%, при поставках за пределы страны – на 3,1%.
Основной причиной роста в мае (по отношению к предыдущему месяцу) стало увеличение цен в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха на 5,5%, а также в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 3,4%, металлургии – на 1,2%, фармацевтическом производстве – на 0,5%, производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 0,4%, отмечает ведомство.
Снизились цены в производстве кокса и нефтепереработке (на 3,2%), химической продукции (на 1,5%), в деревообрабатывающей промышленности (на 1%), в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий (на 0,6%), резиновых и пластмассовых изделий (на 0,3%), машиностроении – на 0,2%
Как сообщает статведомство, за пять месяцев текущего года по отношению с аналогичным периодом 2018 года цены в промышленности Украины возросли на 9,1%.
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