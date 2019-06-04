0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В США создали «переводчик» детского плача

В США создали «переводчик» детского плача

Американские ученые из Колледжа Нью-Джерси разработали искусственный интеллект, который умеет по плачу и крикам новорожденных детей определять, какие эмоции они при этом испытывают.

Разработчики рассказали, что их «переводчик» может распознавать, когда ребенок голоден, требует внимания или ощущает дискомфорт.

Чтобы создать свой анализатор, специалисты консультировались с профессиональными медсестрами, которые, руководствуясь личным опытом, рассказали, о чем говорят те или иные крики младенцев. Также ученые проводили эксперименты в отделении интенсивной терапии новорожденных.

После анализа были выделены пять основных сигналов, касающихся пищи, сна, потребности во внимании, необходимости сменить подгузник и дискомфорта какого-либо иного рода.

Для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал. При помощи искусственного интеллекта они зафиксировали 422 «крика голода», 151 «крик внимания», 137 «криков смены подгузника», 79 «криков сна» и 182 «крика дискомфорта». Последнюю категорию, в свою очередь, поделили на нормальные крики и ненормальные, которые могут свидетельствовать об испытываемой боли.

«Как и в случае с языком, в различных звуках, которые издают дети, содержится много информации о здоровье. Различия между звуковыми сигналами несут информацию. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала», – говорит автор работы Лючуань Лю.

По материалам Комментарии
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.