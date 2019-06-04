В США создали «переводчик» детского плача

Американские ученые из Колледжа Нью-Джерси разработали искусственный интеллект, который умеет по плачу и крикам новорожденных детей определять, какие эмоции они при этом испытывают.
Разработчики рассказали, что их «переводчик» может распознавать, когда ребенок голоден, требует внимания или ощущает дискомфорт.
Чтобы создать свой анализатор, специалисты консультировались с профессиональными медсестрами, которые, руководствуясь личным опытом, рассказали, о чем говорят те или иные крики младенцев. Также ученые проводили эксперименты в отделении интенсивной терапии новорожденных.
После анализа были выделены пять основных сигналов, касающихся пищи, сна, потребности во внимании, необходимости сменить подгузник и дискомфорта какого-либо иного рода.
Для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал. При помощи искусственного интеллекта они зафиксировали 422 «крика голода», 151 «крик внимания», 137 «криков смены подгузника», 79 «криков сна» и 182 «крика дискомфорта». Последнюю категорию, в свою очередь, поделили на нормальные крики и ненормальные, которые могут свидетельствовать об испытываемой боли.
«Как и в случае с языком, в различных звуках, которые издают дети, содержится много информации о здоровье. Различия между звуковыми сигналами несут информацию. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала», – говорит автор работы Лючуань Лю.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина стала рекордсменом Европы по темпам роста авиаперевозокПозавчера, 20:22 - 1039 4
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 381 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 461 3
GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)Вчера, 10:00 - 688 2
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуПозавчера, 11:17 - 3956 2
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 7757
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 5538
Чего украинцам ждать от доллара в июнеВчера, 11:04 - 5352
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 4609
Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летомВчера, 08:01 - 4282
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1035
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 964
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5645 11
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1571
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5036 9