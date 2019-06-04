В США создали «переводчик» детского плача

Американские ученые из Колледжа Нью-Джерси разработали искусственный интеллект, который умеет по плачу и крикам новорожденных детей определять, какие эмоции они при этом испытывают.

Разработчики рассказали, что их «переводчик» может распознавать, когда ребенок голоден, требует внимания или ощущает дискомфорт.

Чтобы создать свой анализатор, специалисты консультировались с профессиональными медсестрами, которые, руководствуясь личным опытом, рассказали, о чем говорят те или иные крики младенцев. Также ученые проводили эксперименты в отделении интенсивной терапии новорожденных.

После анализа были выделены пять основных сигналов, касающихся пищи, сна, потребности во внимании, необходимости сменить подгузник и дискомфорта какого-либо иного рода.

Для всех пяти категорий звуков исследователи определили характерные частоту и временной интервал. При помощи искусственного интеллекта они зафиксировали 422 «крика голода», 151 «крик внимания», 137 «криков смены подгузника», 79 «криков сна» и 182 «крика дискомфорта». Последнюю категорию, в свою очередь, поделили на нормальные крики и ненормальные, которые могут свидетельствовать об испытываемой боли.

«Как и в случае с языком, в различных звуках, которые издают дети, содержится много информации о здоровье. Различия между звуковыми сигналами несут информацию. Эти различия представлены особенностями каждого отдельно взятого сигнала», – говорит автор работы Лючуань Лю.