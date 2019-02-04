От крупного бизнеса в этом году поступило ЕСВ на 22% больше

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) от крупных плательщиков за январь-май 2019 достигли 24,6 млрд грн, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.
“В течение пяти месяцев 2019 предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 24,6 млрд грн единого социального взноса, на 4,5 млрд грн, или на 22% больше прошлогодних показателей”, – говорится в сообщении.
В ГФС отмечают, что на 21,6%, или на 397 млн грн, выросли поступления военного сбора, которого в течение пяти месяцев 2019 грн уплачено в государственный бюджет 2,2 млрд грн.
Также за пять месяцев 2019 года в сводный бюджет поступило 11,7 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 26%, или на 2,4 млрд грн больше, чем за 5 месяцев прошлого года.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украина проигрывает в рейтинге финансовой грамотности (инфографика)Позавчера, 18:18 - 445 3
В Киеве в метро будут устанавливать лифтыВчера, 13:15 - 523 3
GfK Ukraine определила портрет украинского онлайн-покупателя (инфографика)Вчера, 10:00 - 755 2
Киевлянам напомнили о новых социальных нормах на водуПозавчера, 11:17 - 4042 2
Оформление земельного участка обещают упростить (инфографика)04.02.2019, 20:00 - 1033 1
До какой отметки может упасть курс гривны — прогнозВчера, 20:05 - 17699 1
Рейтинг вузов, которые советуют IT-специалисты (инфографика)Вчера, 15:00 - 6663 1
7 кроссоверов, переживших усовершенствованияВчера, 17:00 - 5698
Чего украинцам ждать от доллара в июнеВчера, 11:04 - 5651
Сезонный ажиотаж на рынке труда в Украине: кого ищут этим летомВчера, 08:01 - 4620
Apple представила новую версию iOS04.06.2019, 14:10 - 1040
Google научила ИИ воссоздавать видео по двум кадрам01.06.2019, 12:10 - 969
"Богдан" презентовал новый электрокроссовер JAC (фото)30.05.2019, 10:20 - 5689 12
Apple представила обновленный iPod touch29.05.2019, 15:10 - 1574
Над Украиной пролетели 60 спутников Илона Маска (видео)27.05.2019, 15:09 - 5057 9