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От крупного бизнеса в этом году поступило ЕСВ на 22% больше

От крупного бизнеса в этом году поступило ЕСВ на 22% больше

Поступления единого социального взноса (ЕСВ) от крупных плательщиков за январь-май 2019 достигли 24,6 млрд грн, что на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков ГФС.

“В течение пяти месяцев 2019 предприятиями Офиса крупных плательщиков уплачено 24,6 млрд грн единого социального взноса, на 4,5 млрд грн, или на 22% больше прошлогодних показателей”, – говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что на 21,6%, или на 397 млн ​​грн, выросли поступления военного сбора, которого в течение пяти месяцев 2019 грн уплачено в государственный бюджет 2,2 млрд грн.

Также за пять месяцев 2019 года в сводный бюджет поступило 11,7 млрд грн налога с доходов физических лиц с заработной платы, на 26%, или на 2,4 млрд грн больше, чем за 5 месяцев прошлого года.

По материалам УКРИНФОРМ
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