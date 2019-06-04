В Украине могут закрыться около 80% хостелов

В Украине пока не смогли законодательно запретить хостелы в многоэтажках, но государство все же планирует взять бюджетные “отели” под контроль. Так, в Верховной Раде зарегистрированы два законопроекта по урегулированию работы хостелов.
Если депутаты поддержат один из законопроектов, закроется около 80% хостелов, поскольку требования невозможно выполнить, считает Елена Моцна, председатель Ассоциации хостелов Киева.
Речь идет о законопроекте № 10237-1. Он предполагает, что хостел должен иметь отдельный вход и эвакуационный выход. А размещение хостела в многоквартирном доме, согласно документу, допускается по решению жильцов дома – минимум 70% подписей.
Альтернативный законопроект № 10237 определяет нормы размещения на человека – не меньше 8 м2, разрешает хостелы только на первых этажах и не требует согласия 70% жильцов дома на появление хостела.
Впрочем, как объясняют эксперты, хоть сейчас в украинском законодательстве ничего и не говорится о хостелах, но говорится о правах жильцов. Поэтому, опираясь на нормы, можно закрыть практически любой хостел.
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