"Зеленые" облигации могут привлечь $73 млрд инвестиций в Украину

По расчету International Fininace Company запуск рынка «зеленых» облигаций позволит Украине привлечь $73 млрд к 2030 году.

Об этом шла речь на презентации “Концепции внедрения рынка «зеленых»облигаций” Государственным агентством по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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“Запуск рынка «зеленых» облигаций позволит привлечь капитал в различные сферы энергоэффективности Украины. Привлечение инвестиций необходимо для выполнения целей Энергетической стратегии Украины до 2035 года”, – подчеркнул заместитель начальника Управления реформирования сферы энергоэффективности и энергосбережения агентства Госэнергоэффективности Андрей Фролов.

Он подчеркнул, что из четырех типов облигаций – стандартных “зеленых” с целевым использованием средств, доходных, проектных и секьюритизированных для Украины стандартный тип наиболее подходящий.

“Пока у нас не совсем развита законодательная база для этих трех видов, поэтому мы думаем остановиться на первом виде облигаций, который более приспособлен к нашим реалиям”, – подчеркнул Фролов.

Работа над запуском рынка «зеленых» облигаций в Украине начата 2018 года. Проектом Кабинета министров предусмотрено введение рынка «зеленых» облигаций в два этапа. На первом этапе 2020-2021 годов предусматривается введение в оборот стандартных “зеленых” облигаций в качестве ценных бумаг. На втором этапе – 2021-2022 гг. – предусматривается создание правовых условий и инфраструктуры для обращения на рынке других типов “зеленых” облигаций (проектных, доходных, секьюритизированных).

“Зеленые” облигации – это долговые бумаги, деньги от размещения которых направляются исключительно на различные экологические проекты. В 2007 году впервые в мире были выпущены “зеленые” облигации на сумму 860 млн долл., а в 2018 году этот показатель составлял уже 389 млрд долл.