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Рада одобрила закон о «промышленном безвизе»

Рада одобрила закон о «промышленном безвизе»

Верховная Рада одобрила во втором чтении закон, адаптирующий украинское законодательство к требованиям Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (ACAA).

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Принятие закона должно значительно упростить экспорт украинской продукции на международные и европейские рынки, поскольку не нужно будет проходить двойные процедуры сертификации.

Закон является необходимым условием для того, чтобы Еврокомиссия приняла окончательное решение насчет Соглашения АСАА, благодаря которому украинские результаты испытаний и сертификации продукции будут признавать на европейском уровне.

Напомним, что в конце апреля парламент принял закон о «промышленном безвизе» в первом чтении. Министерство экономического развития и торговли ранее сообщало, что экспорт украинских товаров в страны ЕС в 2018 году составил 20,2 млрд долларов.

По материалам Maanimo.com
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