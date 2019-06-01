ГФС: поступления в сводный бюджет в январе-мае выросли на 13%

По оперативным данным, за январь-май 2019 года по платежам, которые контролируются ГФС, в сводный бюджет собрано 507,2 млрд гривен, что на 13,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
“За январь-май 2019 года, по оперативным данным, в сводный бюджет собрано 507,2 млрд грн., что на 13,3%, или на 59,5 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Так, за январь-май 2018 года в сводный бюджет поступило 447,6 млрд грн”, – сообщили в ГФС.
По словам и.о. главы ГФС Александра Власова, в государственный бюджет собрано 400,1 млрд грн. Этот показатель превышает соответствующий период прошлого года на 11,5%, или на 41,1 млрд гривен.
“Положительная динамика наблюдается по всем налоговым и таможенным платежам. Позитив есть за счет эффективного администрирования и контроля за правильностью декларирования, а также акцентирования на борьбе с правонарушениями. Кроме того, есть более 90% уплаты налогов в добровольном порядке”, – отметил Власов.
Так, налоговых платежей в общий фонд госбюджета в январе-мае 2019 года собрано 242,5 млрд грн. Это на 10,6% или на 23,1 млрд грн превышает прошлогодний показатель.
Таможенных платежей поступило 128,4 млрд грн, что на 2,8 млрд грн, или на 2,2% больше, чем за январь-май 2018 года.
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