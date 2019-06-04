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Эксперт рассказал, что будет с долларом летом

Эксперт рассказал, что будет с долларом летом

Летом на валютном рынке Украины будет спокойно. Высокие скачки доллара и евро не прогнозируются.

Об этом сообщил экономический эксперт Андрей Новак.

“Это связано с фактором отпусков. Большинство украинцев отдыхают на территории своей страны. Валюта больше сдается, чем закупается. Курс доллара и евро пойдет в паре”, – отметил эксперт.

По его словам политический фактор все меньше будет влиять на курс, ведь после избрания президента валютный рынок “отреагировал” спокойно.

“Ежедневные прыжки валюты будут в любом случае, другой вопрос – с какой амплитудой. Спрогнозировать трудно, но эту ситуацию контролирует НБУ”, – сказал Новак в комментарии.

По материалам УНН
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