В Австрии решили проблему разряженных электромобилей

В Австрии придумали решение проблемы разряженных электромобилей. Так как электрокар нельзя дозаправить, как обычное авто на двигателе внутреннего сгорания, разработчики из местной компании Öamtc пустили по дорогам настоящий павербанк, который способен «накормить» разряженную модель, вместо того, чтобы буксировать ее до ближайшей станции, сообщает компания на своей странице в Facebook.

Это мобильное устройство состоит из нескольких литиевых элементов, а зарядка от него занимает 15-20 минут, заполняя «бак» электромобиля настолько, чтобы тот смог добраться до ближайшей АЗС или СТО. Выглядит приспособление как обычный автомобиль с небольшим прицепом с литиевыми батареями. Впрочем, зарядные элементы, судя по фото, могут находиться и в самом фургоне.