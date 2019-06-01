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Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕС

Украина хочет увеличить количество лоукостов и отменить роуминг в ЕС

Украина хочет добиться через сотрудничество в формате Восточного партнерства увеличения количества лоукостов и отменить роуминг в Европе для украинских граждан.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

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“Восточное партнерство – это хорошая инициатива, которая дает механизмы сближения стран, которые к этому стремятся, в Европейский Союз – именно под таким углом ее было воспринято в 2009 году, когда ее инициировали Польша и Швеция. Давайте говорить об этом не как о заменителе европейской интеграции, а как о том, что может помочь провести определенные реформы и сблизить Украину (с ЕС – ред.) в определенных сферах”, – отметил Боднар.

По его словам, позиция Украины заключается в том, чтобы направить этот формат в максимально прагматичное русло.

“То есть, чтобы это было, например, сконцентрировано на уменьшении роуминга или отмене его для граждан Украины в Европе или наоборот, усилении коммуникаций – лоукосты, больше поездов, улучшение дорожного сообщения, различных европейских программ, присоединение Украины к проекту “Междуморья” , – отметил Боднар.

По материалам УНН
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