Омелян заявляет об увеличении количества рейсов на внутренних авиамаршрутах

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что в Украине увеличилось количество рейсов на внутренних авиамаршрутах.
Об этом он сообщил в Facebook.
“Наконец имеем увеличение рейсов не только на международных, но и на внутренних авиамаршрутах. С сегодняшнего дня дешевые регулярные перелеты Киев-Одесса и Харьков-Одесса с компанией SkyUp Airlines. А с завтрашнего дня трижды в неделю Киев-Ужгород с авиакомпанией Мотор-Сич”, – сообщил Омелян.
Он также подтвердил, что в Украину заходит самый большой и самый дешевый автобусный перевозчик Европы FlixBus. “И это тоже «само произошло», после проведенной нами реформы автобусных перевозок в 2018. Как мы и обещали, на отремонтированных нами автодорогах Украины тоже будут качественные и дешевые автобусные перевозки. Подробности 11 июня”, – анонсировал министр инфраструктуры.
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