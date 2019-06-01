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Volkswagen откроет новый завод по сборке своих моделей

Volkswagen откроет новый завод по сборке своих моделей

На неделе «Узавтопром» и ООО «Фольксваген Групп Рус» заключили договор о сотрудничестве. Соглашение подписали в рамках визита в Узбекистан президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

В перспективе планируется организовать сборку автомобилей немецкого производителя в Узбекистане. Сумма сделки оценивается примерно в сорок миллионов евро.

Обе стороны будут рассматривать технические возможности местных заводов и уровень инфраструктуры автомобильной отрасли страны.

Напомним, что в ноябре 2017 года «Узавтопром» и Volkswagen подписали соглашение по организации производства пикапов Volkswagen Amarok. Изначально планировалось реализовать проект в 2018-2019 годах.

По материалам autonews.ua
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