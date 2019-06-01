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Новая модель тарифов УЗ должна учитывать интересы бизнеса, - глава ГРС

Новая модель тарифов УЗ должна учитывать интересы бизнеса, - глава ГРС

Новый подход к формированию тарифов на железнодорожные грузоперевозки должен обсуждаться при максимальном привлечении представителей всех отраслей, пользующихся услугами “Укрзализныци” (УЗ) для транспортировки грузов.

Об этом заявила председатель Государственной регуляторной службы (ГРС) Ксения Ляпина.

В частности, она отметила, что презентация – это шаг к формированию Меморандума о взаимопонимании между железнодорожниками и промышленниками.

По словам Ляпиной, предложение “Укрзализныци” состоит в применении формульного подхода к формированию основной затратной части и отвечает на вопрос, как может формироваться тариф на железнодорожные грузоперевозки. При этом бизнес будет принимать непосредственное участие в разработке будущего тарифного бюллетеня.

“Мы должны приложить совместные усилия, чтобы учесть потребности всех отраслей. Оценить влияние изменений. Составить план перехода от старого тарифа до нового, потому перевозки происходят ежедневно и невозможно поставить их на паузу до момента разработки новых тарифов. Поэтому этот переход нужно определенным образом запрограммировать. Над этим и будем работать вместе в ближайшее время”, – отметила Ляпина.

Как известно, в Государственной регуляторной службе “Укрзализныця” презентовала ключевым грузовладельцам свои предложения по изменению подхода к формированию тарифов на грузовые перевозки. Это стало одним из шагов к подписанию Меморандума о взаимопонимании между промышленниками и железнодорожниками, работа над которым продолжается.

По материалам РБК-Украина
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