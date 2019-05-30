От чего зависит стоимость коммунальных услуг

При расчете коммунальных платежей поставщики ориентируются на цену газа. Например, в тарифе на отопление и горячую воду закладывают 90% стоимости газа. Счета за холодную воду зависят от электроэнергии.

Об этом рассказал Александр Сергиенко, директор исследовательского центра “Институт города”.

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“Пока рост стоимости газа для населения затормозили. С 1 мая он должен был подорожать до 9,8 гривен за кубометр. Однако подешевел до 8,24 гривен. Правда, не известно, как долго продержится цена. Ведь по постановлению Кабмина, в 2020-м газ должен стоить 12,3 гривен за кубометр”, – объясняет Александр Сергиенко.

По словам энергетического эксперта Марии Яковлевой, сегодня оснований для подорожания газа нет.

“Стоимость газа необходимо привести к нормальному уровню в соответствии с законом о ценах и ценообразовании. Если прибыль Укргаздобычb установить на уровне 30%, а не 300? как есть сейчас, газ подешевеет до 4500 гривен за тысячу кубометров”, – отмечает эксперт.

Сэкономленные деньги можно использовать на программы по энергоэффективности или установления индивидуальных счетчиков. Чтобы люди платили за фактическое потребление, а не больше в несколько раз расчетную норму.

“Есть вопросы к стоимости электричества. Если сроки запуска рынка электроэнергии не перенесут, до 1 января население еще будет платить по старым тарифам. Однако для бизнеса цена стремительно возрастет. Предприятия будут компенсировать рост тарифов подорожанием конечного продукта, который производят”, – добавила Мария Яковлева.